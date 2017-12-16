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Украинцы не попали в топ-50 биатлонного спринта на этапе Кубка мира

Украинцы не попали в топ-50 биатлонного спринта на этапе Кубка мира

Киев  •  УНН

 • 16647 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во французском городе Анси состоялась вторая гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону — мужской спринт, по результатам которой украинские спортсмены не попали в топ-50 биатлонного спринта. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.

Для украинских болельщиков эта гонка проходила без завышенных ожиданий. Четыре представителя основы команды сейчас проводят тренировочный сбор в Обертиллахе, и “закрывать” этап в Анси был призван ближайший резерв. При этом Артем Тищенко уже почти два года не появлялся на этапах Кубка мира, а для Андрея Доценко и Максима Ивко, и вовсе был дебют в соревнованиях сильнейших биатлонистов.

Как следствие, лучшим среди украинцев стал Ткаленко (1) — 60-й, далее разместились Александр Жирный (1) 78-й, Артем Тищенко (1) 79-й, Максим Ивко (1) 89-й, Андрей Доценко (4) 98-й.

Торжествовать в гонке удалось норвежцу Йоханнесу Тингесу Бё (0) 22: 16,9 мин. На подиум также попали два француза — Мартен Фуркад (0) +21,7 с и Антонин Гигонна (0) +34,7 с.

Отмечено, что нынешние 206 очков в зачете Кубка наций стали для Украины наименее высоким показателем в отдельной личной гонке с сезона 2006/07. Однако, команда не потеряла место в топ-10, и от Словении отстает на один балл.

Добавим, что сегодня в Анси пройдут гонки преследования.

Как сообщал УНН, украинский биатлонист Семаков завоевал медаль в гонке Кубка IBU.

Украинские Национальные Новости

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