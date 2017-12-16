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Українці не потрапили до топ-50 біатлонного спринту на етапі Кубку світу

Українці не потрапили до топ-50 біатлонного спринту на етапі Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У французькому місті Ансі відбулася друга гонка третього етапу Кубку світу з біатлону — чоловічий спринт, за результатами якої українські спортсмени не потрапили до топ-50 біатлонного спринту. Про це повідомляє Федерація біатлону України, передає УНН.

Для українських уболівальників ця гонка проходила без завищених очікувань. Чотири представники основи команди зараз проводять тренувальний збір в Обертіллахе, і “закривати” етап в Ансі був покликаний найближчий резерв. При цьому Артем Тищенко вже майже два роки не з’являвся на етапах Кубка світу, а для Андрія Доценко і Максима Івко, і зовсім був дебют у змаганнях найсильніших біатлоністів.

Як наслідок, кращим серед українців став Ткаленко (1) — 60-й, далі розмістилися Олександр Жирний (1) 78-й, Артем Тищенко (1) 79-й, Максим Івко (1) 89-й, Андрій Доценко (4) 98-й.

Тріумфувати у гонці вдалося норвежцю Йоханнесу Тінгесу Бьо (0) 22:16,9 хв. На подіум також потрапили два французи — Мартен Фуркад (0) +21,7 с та Антонін Гігонна (0) +34,7 с.

Зазначено, що нинішні 206 очок в заліку Кубку націй стали для України найменш високим показником в окремій особистій гонці з сезону 2006/07. Проте, команда не втратила місце в топ-10, і від Словенії відстає на один бал.

Додамо, що сьогодні в Ансі пройдуть гонки переслідування.

Як повідомляв УНН, український біатлоніст Семаков виборов медаль у гонці Кубку IBU.

Українські Національні Новини

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