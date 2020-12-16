Украинцы больше всего доверяют военным и церкви, не доверяют - росСМИ и чиновникам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Большинство граждан Украины больше всего доверяют Вооруженным Силам, волонтерам и добровольцам, спасателям, пограничникам и церкви. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", проведенного социологической службой "Центра Разумкова", передает УНН.
"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Государственной пограничной службе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии Украины (55%), к совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%)", - говорится в результатах исследования.
В то же время, недоверие среди украинцев чаще высказывается СМИ России - им не доверяют 80% опрошенных, государственному аппарату (78%), судам и судебной системе в целом (77%), Верховной Раде (76%), правительству (75%) и коммерческим банкам (73%).
Кроме того, больше всего не доверяют политическим партиям (72%), Высшему антикоррупционному суду (70%), Конституционному Суду Украины (70%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (70%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), прокуратуре (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Верховному Суду (68%), местным судам (67%), Президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%), национальной полиции (52%), профсоюзам (52%) и Службе безопасности Украины (47%).
Так, исследование было проведено с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", Министерству здравоохранения Украины не доверяют 54% опрошенных.