Опитування: 54% українців не довіряють МОЗ

“Результати опитування, проведеного Соціологічною групою „Рейтинг“ показали, що серед ключових медичних інституцій респонденти найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють цій установі — 32%. Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33%, не довіряють — 54%. Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють — 40%, нічого не знають про її діяльність — 29%. Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють — 38%, нічого не знають про його діяльність — 34%”, — йдеться у результатах опитування.

Також зазначається, що Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють лише 15% опитаних, а не довіряють — 54%. Ще 24% нічого не знають про його діяльність.

“В динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини”, — вказано у результатах опитування.

Вказано, що опитування було проведене 27 листопада — 1 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старшого. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. У опитуванні взяли участь 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 44% українців, не довіряють — 53%.