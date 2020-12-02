Опитування: Зеленському довіряють 44% українців, не довіряють - 53%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні рейтинг довіри до політиків ще досі очолює Президент України Володимир Зеленський, проте його наздоганяє мер Києва Віталій Кличко та колишній голова уряду Володимир Гройсман. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 28-30 листопада 2020 року, передає УНН.
"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють. Віталію Кличку довіряють 33%, Володимиру Гройсману – 31%. Дмитру Разумкову довіряють 27%, Юлії Тимошенко – 26%. Юрію Бойку – 24%. Петру Порошенку – 23%. Арсену Авакову – 22%", - йдеться у результатах дослідження.
Також Арсенію Яценюку довіряють 15%, Денису Шмигалю – 15%, Андрію Єрмаку – 9%.
Опитування проведено 28-30 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за результатами опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року, міністр охорони здоров'я Максим Степанов і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мали найменший рейтинг недовіри серед українських політиків.