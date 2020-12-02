Опитування: Зеленському довіряють 44% українців, не довіряють - 53%

"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють. Віталію Кличку довіряють 33%, Володимиру Гройсману – 31%. Дмитру Разумкову довіряють 27%, Юлії Тимошенко – 26%. Юрію Бойку – 24%. Петру Порошенку – 23%. Арсену Авакову – 22%", - йдеться у результатах дослідження.

Також Арсенію Яценюку довіряють 15%, Денису Шмигалю – 15%, Андрію Єрмаку – 9%.

Опитування проведено 28-30 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за результатами опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року, міністр охорони здоров'я Максим Степанов і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мали найменший рейтинг недовіри серед українських політиків.