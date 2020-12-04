Опрос: 54% украинцев не доверяют Минздраву
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерству здравоохранения Украины не доверяют 54% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”, передает УНН.
“Результаты опроса, проведенного Социологической группой „Рейтинг“ показали, что среди ключевых институтов респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют этому учреждению — 32%. Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, не доверяют — 54%. Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют — 40%, ничего не знают о ее деятельности — 29%. Центра общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют — 38%, ничего не знают о его деятельности — 34%”, — говорится в результатах опроса.
Также отмечается, что Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют лишь 15% опрошенных, а не доверяют — 54%. Еще 24% ничего не знают о его деятельности.
“В динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческим институтам в сфере медицины”, — указано в результатах опроса.
Указано, что опрос был проведен 27 ноября — 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В опросе приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Напомним, Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 44% украинцев, не доверяют — 53%.