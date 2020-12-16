Українці найбільше довіряють військовим та церкві, не довіряють - росЗМІ та чиновникам

"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 69% опитаних), волонтерських організацій (66%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Державної прикордонної служби (58%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії України (55%), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (52%), ЗМІ України (48%) та громадських організацій (46%)", - йдеться у результатах дослідження.

У той же час, недовіра серед українців найчастіше висловлюється ЗМІ Росії – їм не довіряють 80% опитаних, державному апарату (78%), судам та судовій системі загалом (77%), Верховній Раді (76%), уряду (75%) та комерційним банкам (73%).

Крім того, найбільше не довіряють політичним партіям (72%), Вищому антикорупційному суду (70%), Конституційному Суду України (70%), Національному антикорупційному бюро України (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), прокуратурі (70%), Національному агентству з питань запобігання корупції (70%), Верховному Суду (68%), місцевим судам (67%), Президенту України (62%), Національному банку України (61,5%), національній поліції (52%), профспілкам (52%) та Службі безпеки України (47%).

Так, дослідження було проведене з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", Міністерству охорони здоров’я України не довіряють 54% опитаних.