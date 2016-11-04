Украинцы могут записаться в онлайн-очередь для получения ID-паспорта

"Сервис, который позволяет записаться в электронную очередь (для получения ID-паспорта - ред.), функционирует на сайте Государственной миграционной службы уже полгода", - отметил С.Гунько.

При этом он сообщил, что этот сервис интегрировали сайты, через которые можно получить государственные услуги онлайн.

Добавим, что получить ID-паспорт можно в случае изменения фамилии, порчи, утери или кражи бумажного паспорта и достижения 25 или 45 лет.

Напомним, все украинцы с 1 ноября смогут оформить ID-паспорт .