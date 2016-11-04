Украинцы могут записаться в онлайн-очередь для получения ID-паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинцы могут записаться в очередь для получения паспорта гражданина Украины в виде ID-карты онлайн на сайте Государственной миграционной службы. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-службы ГТСУ Сергей Гунько.
"Сервис, который позволяет записаться в электронную очередь (для получения ID-паспорта - ред.), функционирует на сайте Государственной миграционной службы уже полгода", - отметил С.Гунько.
При этом он сообщил, что этот сервис интегрировали сайты, через которые можно получить государственные услуги онлайн.
Добавим, что получить ID-паспорт можно в случае изменения фамилии, порчи, утери или кражи бумажного паспорта и достижения 25 или 45 лет.
Напомним, все украинцы с 1 ноября смогут оформить ID-паспорт .