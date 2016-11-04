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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Українці можуть записатися до онлайн-черги для отримання ID-паспорта

Українці можуть записатися до онлайн-черги для отримання ID-паспорта

Київ • УНН

 • 29047 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українці можуть записатися у чергу для отримання паспорта громадянина України у вигляді ID-картки онлайн на сайті Державної міграційної служби. Про це у коментарі УНН повідомив керівник прес-служби ДМСУ Сергій Гунько.

"Сервіс, який дозволяє записатися до електронної черги (для отримання ID-паспорта - ред.), функціонує на сайті Державної міграційної служби вже півроку", – зазначив С.Гунько.

При цьому він повідомив, що цей сервіс інтегрували сайти, через які можна отримати державні послуги онлайн.

Додамо, що отримати ID-паспорт можна у випадку зміни прізвища, псування, втрати чи крадіжки паперового паспорта і досягнення 25 або 45 років.

Нагадаємо, усі українці з 1 листопада зможуть оформити ID-паспорт.

Українські Національні Новини

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