Українці можуть записатися до онлайн-черги для отримання ID-паспорта
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українці можуть записатися у чергу для отримання паспорта громадянина України у вигляді ID-картки онлайн на сайті Державної міграційної служби. Про це у коментарі УНН повідомив керівник прес-служби ДМСУ Сергій Гунько.
"Сервіс, який дозволяє записатися до електронної черги (для отримання ID-паспорта - ред.), функціонує на сайті Державної міграційної служби вже півроку", – зазначив С.Гунько.
При цьому він повідомив, що цей сервіс інтегрували сайти, через які можна отримати державні послуги онлайн.
Додамо, що отримати ID-паспорт можна у випадку зміни прізвища, псування, втрати чи крадіжки паперового паспорта і досягнення 25 або 45 років.
Нагадаємо, усі українці з 1 листопада зможуть оформити ID-паспорт.