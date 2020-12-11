Украинцы купили уже более 130 тыс. билетов на поезда на зимние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. "Укрзализныця" продала уже более 130 тыс. билетов на поезда на зимние праздники, что составляет 18% от их предложенного количества. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в "Укрзализныце".
"Сейчас предусмотрено, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий ... О реализации проездных документов на зимние праздники, то, по состоянию на 11 декабря 2020 года, реализовано более 130 тыс. билетов, что составляет 18% от предложенного (то есть по подсчетам всего более 720 тыс. билетов - ред.)", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что железнодорожный транспорт является частью критической инфраструктуры и позволит гражданам, которые вынуждены путешествовать, сделать это в наиболее безопасный способ.
При этом, Укрзализныця призывает пассажиров строго соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиками.
Напомним, до того, как стало известно, что во время локдауна работа железнодорожного транспорта не будет прекращаться, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что пассажирские перевозки будут продолжаться даже в случае локдауна.
При этом, директор "Пассажирской компании" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявлял, что "Укрзализныця" планирует в 2021 году плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки, начиная с 1 марта, на 2% в месяц.
По его словам, это позволит получить более полумиллиарда гривен дохода, что не перекроет всех расходов на перевозку, но позволит инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.
Добавим, что ранее член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко на своей странице в Facebook заявил, что на сегодняшний день долг "Укрзализныци" перед ЕБРР составляет 9 млн евро, из которых 2,3 грн - из-за перевозки льготников, а 1,1 млрд грн - студентов.
Также напомним, что во время прошлогодних зимних праздников поездами в Украине путешествовало 3,3 млн человек.