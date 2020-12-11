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Українці купили вже понад 130 тис. квитків на поїзди на зимові свята

Українці купили вже понад 130 тис. квитків на поїзди на зимові свята

Київ • УНН

 • 20311 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. “Укрзалізниця” продала вже понад 130 тис. квитків на поїзди на зимові свята, що становить 18% від їх запропонованої кількості. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в “Укрзалізниці”.

“Наразі перебачено, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей… Щодо реалізації проїзних документів на зимові свята, то станом на 11 грудня 2020 року реалізовано понад 130 тис. квитків, що складає 18% від запропонованого (тобто за підрахунками всього понад 720 тис. квитків - ред.)”, - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що залізничний транспорт є частиною критичної інфраструктури і дозволить громадянам, які вимушені мандрувати, зробити це у найбільш безпечний спосіб.

При цьому, Укрзалізниця закликає пасажирів суворо дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиками.

Нагадаємо, до того, як стало відомо, що під час локдауну робота залізничного транспорту не припинятиметься, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що пасажирські перевезення будуть продовжуватись навіть у випадку локдауну.

При цьому, директор "Пасажирської компанії" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявляв, що "Укрзалізниця" планує у 2021 році плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення, починаючи з 1 березня, на 2% в місяць.

За його словами, це дозволить їм отримати понад півмільярда гривень доходу, що не перекриє всіх витрат на перевезення, але дозволить інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються.

Додамо, що раніше член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook заявляв, що на сьогодні борг "Укрзалізниці" перед ЄБРР становить 9 млн євро, з яких 2,3 млрд грн - через перевезення пільговиків, а 1,1 млрд грн - студентів.

Також нагадаємо, що під час минулорічних зимових свят поїздами в Україні подорожувало 3,3 млн людей.

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