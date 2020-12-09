Авіаперевезення, метро і маршрутки: Криклій розповів, як працюватиме транспорт під час локдауну

“Робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року. Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир. Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння”, - написав Владислав Криклій.

Він зазначив, що оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.

Нагадаємо, уряд офіційно визначився з датами локдауну: посилення обмежень з 8 по 24 січня.