Украинцы хуже оценивают свое благосостояние и не надеются на улучшение

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В феврале 2018 года потребительские настроения украинцев ухудшились: индекс потребительских настроений опустился на 4,2 пункта. Ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.

“Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет. Положительная новость февраля 2018 года — уменьшение девальвационных ожиданий по сравнению с январем 2018 года”, - говорится в сообщении.

В феврале 2018 индекс потребительских настроений составил 55,4, что на 4,2 пункта меньше, чем в январе.

Индекс текущего положения уменьшился на 4 пункта и составил 53,6. Составляющие этого индекса изменились так:

  • индекс текущего личного материального положения составил 48,7, что на 2,4 пункта ниже показателя в январе;
  • индекс целесообразности крупных покупок снизился на 5,6 пунктов и установился на отметке 58,4.

Индекс экономических ожиданий в феврале опустился на 4,3 пункта — до уровня 56,6. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился на 2,9 пункта по сравнению с прошлым месяцем и составил 54,5;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 3,3 пункта и составил 51,2;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 64,1, что на 6,6 пунктов меньше показателя января.

Ожидания украинцев по безработице в феврале несколько улучшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,5 пункта и составил 134,7.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1,9 пункта поднявшись в феврале до уровня 187,2.

Зато ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий опустился на 7,3 пункта ─ до значения 159,7.

Справка УНН.

Добавим, максимальные показатели индекса потребительских настроений, индекса экономических ожиданий и текущего состояния достигают отметки в 200 пунктов. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Максимальные показатели индекса ожидаемой динамики безработицы, индекса инфляционных ожиданий и индекса девальвационных ожиданий также достигают отметки в 200 пунктов. Значение индекса равно 200, если все граждане предусматривают рост безработицы (инфляции, девальвации).

Напомним, в феврале премьер-министр совместно с главой парламента представили пакет из 35 законопроектов направленных на решение пяти основных экономических задач — улучшение делового климата, облегчение доступа к финансированию и инвестициям, поощрения инноваций, защита бизнеса, дерегуляция.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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