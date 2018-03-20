Украинцы хуже оценивают свое благосостояние и не надеются на улучшение

КИЕВ. 20 марта. УНН. В феврале 2018 года потребительские настроения украинцев ухудшились: индекс потребительских настроений опустился на 4,2 пункта. Ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.