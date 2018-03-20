Українці гірше оцінюють свій добробут та не сподіваються на покращення

КИЇВ. 20 березня. УНН. У лютому 2018 року споживчі настрої українців погіршилися: індекс споживчих настроїв опустився на 4,2 пункти. Погіршилися майже всі складові індексу, окрім очікувань щодо безробіття та девальвації. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine, передає УНН.