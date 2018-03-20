Українці гірше оцінюють свій добробут та не сподіваються на покращення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У лютому 2018 року споживчі настрої українців погіршилися: індекс споживчих настроїв опустився на 4,2 пункти. Погіршилися майже всі складові індексу, окрім очікувань щодо безробіття та девальвації. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine, передає УНН.
“Індекс споживчих настроїв у лютому 2018 року впав до рівня березня 2017 року. Головним фактором падіння є зменшення індексу очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років. Позитивна новина лютого 2018 року — зменшення девальваційних очікувань порівняно до січня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
У лютому 2018 року індекс споживчих настроїв склав 55,4, що на 4,2 пункти менше, ніж у січні.
Індекс поточного становища зменшився на 4 пункти та склав 53,6. Складові цього індексу зазнали таких змін:
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- індекс поточного особистого матеріального становища склав 48,7, що на 2,4 пункти нижче від показника в січні;
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- індекс доцільності великих покупок знизився на 5,6 пунктів та встановився на позначці 58,4.
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Індекс економічних очікувань у лютому опустився на 4,3 пункти — до рівня 56,6. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
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- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища зменшився на 2,9 пункти порівняно з минулим місяцем та становив 54,5;
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- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 3,3 пункти та склав 51,2;
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- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становить 64,1, що на 6,6 пунктів менше за показник січня.
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Очікування українців щодо безробіття в лютому дещо покращилися: показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,5 пункти та склав 134,7.
Індекс інфляційних очікувань збільшився на 1,9 пункти піднявшись у лютому до рівня 187,2.
Натомість очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань опустився на 7,3 пункти ─ до значення 159,7.
Довідка УНН.
Додамо, максимальні показники індексу споживчих настроїв, індексу економічних очікувань і поточного стану досягають позначки в 200 пунктів. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
Максимальні показники індексу очікуваної динаміки безробіття, індексу інфляційних очікувань та індексу девальваційних очікувань також досягають позначки в 200 пунктів. Значення індексу дорівнює 200, якщо всі громадяни передбачають зростання безробіття (інфляції, девальвації).
Нагадаємо, в лютому прем’єр-міністр спільно з главою парламенту представили пакет з 35 законопроектів направлених на вирішення п’яти основних економічних завдань — поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до фінансування та інвестицій, заохочення інновацій, захист бізнесу, дерегуляція.