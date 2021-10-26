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Украинцы помогли с блокировкой 2600 интернет-адресов по распространению наркотиков - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Объединенные усилия правоохранителей и общественности дают результаты в борьбе с распространением наркотиков. Так, благодаря сообщениям украинцев удалось заблокировать 2600 интернет-адресов, связанных со сбытом наркотиков. Об этом на совместном совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

Украинцы помогли с блокировкой 2600 интернет-адресов по распространению наркотиков - полиция

Детали

Глава Нацполиции призвал общественность помогать в выявлении каналов распространения наркотиков, а также в остановке дерзкого рекламирования этих каналов, названия которых можно увидеть где угодно на улицах городов. Он добавил, что сейчас самым популярным у наркоторговцев остается Telegram. И что каждый пятый факт сбыта наркотиков осуществляется через интернет.

“Каждый из нас может присоединиться к работе, каждый из наших граждан может стать информатором или помощником Национальной полиции, сообщив о рекламе очередного канала с наркозельем. И свою эффективность в этом направлении уже показали чат-боты. Я хотел бы обратить здесь внимание на разработку Харьковского университета внутренних дел - чат-бот, который называется "Стоп наркотик". Полиции с помощью общественности удалось заблокировать 2600 интернет-адресов, причастных к сбыту наркотиков”, — рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, в течение 9 месяцев текущего года удалось заблокировать деятельность 750 интернет-магазинов (170 из которых оптовые), распространявших наркотики.

Игорь Клименко добавил, что была переформатирована работа соответствующего подразделения, а также отметил, что борьба с наркопреступностью – работа всей полиции, а также местных органов власти. Он добавил, что на 24% выросло количество задокументированных фактов сбыта наркотиков, в том числе на треть выросло количество выявленных фактов распространения наркотиков через интернет.

Напомним

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал местные власти и общины содействовать полиции в противодействии распространению наркотиков. По его поручению Национальная полиция прилагает усилия в борьбе с наркоторговлей, но совместные усилия дадут лучший результат.

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