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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Українці допомогли з блокуванням 2600 інтернет-адрес щодо розповсюдження наркотиків - поліція

Київ • УНН

 • 12404 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Об’єднанні зусилля правоохоронців та громади дають результати у боротьбі з розповсюдженням наркотиків. Так, завдяки повідомленням українців вдалося заблокувати 2600 інтернет-адрес, пов’язаних зі збутом наркотиків. Про це під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

Українці допомогли з блокуванням 2600 інтернет-адрес щодо розповсюдження наркотиків - поліція

Деталі

Голова Нацполіції закликав громадськість допомагати у виявленні каналів розповсюдження наркотиків, а також у зупинці зухвалого рекламування цих каналів, назви яких можна побачити будь-де на вулицях міст. Він додав, що наразі найпопулярнішим у наркоторговців залишається Telegram. І що кожний п’ятий факт збуту наркотиків здійснюється через інтернет.

“Кожен з нас може долучитися до роботи, кожен з наших громадян може стати інформатором, або помічником Національної поліції, повідомивши про рекламу чергового каналу з наркозіллям. І свою ефективність у цьому напрямку вже показали чат-боти. Я хотів би тут звернути увагу на розробку Харківського університету внутрішніх справ - чат-бот, який називається "Стоп наркотик". Поліції, за допомогою громадськості, вдалося заблокувати 2600 інтернет-адрес, причетних до збуту наркотиків”, — розповів Клименко.

За словами очільника Нацполіції, впродовж 9 місяців поточного року вдалося заблокувати діяльність 750 інтернет-магазинів (170 з яких оптові), що розповсюджували наркотики.

Ігор Клименко додав, що була переформатована робота відповідного підрозділу, а також зауважив, що боротьба з наркозлочинністю — робота усієї поліції, а також місцевих органів влади. Він додав, що на 24% зросла кількість задокументованих фактів збуту наркотиків, в тому числі на третину зросла кількість виявлених фактів розповсюдження наркотиків через інтернет.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав місцеву владу та громади сприяти поліції у протидії розповсюдженню наркотиків. За його дорученням Національна поліція докладає зусиль у боротьбі з наркоторгівлею, але спільні зусилля дадуть кращий результат.

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