Монастирський закликав місцеву владу та громади разом з поліцією боротися з розповсюдженням наркотиків

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“Усі ті цифри, які ми назвали, якими ми можемо пишатися, ті зупинені доставки в Україну, в інші країни не вражають пересічного громадянина, який зі свого вікна, будинку бачить людей, які роблять „закладки“. Це не переконує людей в тому, що ми вдало боремося з наркозлочинністю”, — сказав Монастирський.

Міністр звернувся до працівників Національної поліції та представників місцевої влади, які спільними зусиллями можуть ефективно боротися з наркоторгівлею.

“Я хочу звернути в першу чергу увагу працівників Національної поліції — це буде одне з ваших власних KPI. Визначення та боротьба саме з цими явищами. Звичайно, тут не обійтися без взаємодії з органами місцевої влади — керівництво територіальних громад також має боротися з цими явищами. Треба шукати спільний шлях боротьби. Тому що зараз буде відповідальний не тільки спеціальний підрозділ по боротьбі з наркозлочинністю, але й ГУНП отримають доручення щодо боротьби з цими явищами”, — розповів Монастирський.

Монастирський зауважив, що Україна сьогодні позначена на світовій карті як країна наркотрафіку, через яку проходять значні обсяги наркотиків.

“Звичайно, ми розуміємо та співпрацюємо з міжнародними інституціями по боротьбі з цим явищем. Але тут є певні виклики та певні свої проблеми. В першу чергу, якщо ми говоримо про об’єктивні міжнародні виклики, то, звичайно, ми розуміємо, що ситуація, яка склалася останнім часом в Афганістані, може призвести до збільшення наркотрафіку, який буде проходити в тому числі через територію України”, — сказав міністр.

За його словами, зусилля всіх органів, які працюють з наркозлочинністю, мають бути направлені на те, щоб цього уникнути.

“Звичайно, ми констатуємо, що не достатня кількість людей, які безпосередньо залучені до боротьби з наркозлочинністю. Водночас ми розуміємо, що ми не маємо на сьогодні можливості різко збільшити кількість таких людей, співробітників поліції, або зокрема прикордонників, які працюють у цій сфері”, — зазначив Монастирський.

Присутній на нараді голова Нацполіції Ігор Клименко додав, що була переформатована робота відповідного підрозділу, а також зауважив, що боротьба з наркозлочинністю — робота усієї поліції, а також місцевих органів влади. Він додав, що на 24% зросла кількість задокументованих фактів збуту наркотиків, в тому числі на третину зросла кількість виявлених фактів розповсюдження наркотиків через інтернет.

“Кожний п’ятий факт збуту наркотиків здійснюється через інтернет”, — додав Клименко.

Голова Нацполіції додав, що наразі найпопулярнішим у наркоторговців залишається Telegram. Він закликав громадськість допомагати у виявленні каналів розповсюдження наркотиків, а також у зупинці зухвалого рекламування цих каналів, назви, яких можна побачити будь-де на вулицях міст.