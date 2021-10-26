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Монастирський закликав місцеву владу та громади разом з поліцією боротися з розповсюдженням наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Для працівників Національної поліції України одним з ключових показників ефективності буде боротьба з наркозлочинністю. Також до цієї боротьби має долучитися місцева влада. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів, передає кореспондент УНН.

Монастирський закликав місцеву владу та громади разом з поліцією боротися з розповсюдженням наркотиків

Цитата:

“Усі ті цифри, які ми назвали, якими ми можемо пишатися, ті зупинені доставки в Україну, в інші країни не вражають пересічного громадянина, який зі свого вікна, будинку бачить людей, які роблять „закладки“. Це не переконує людей в тому, що ми вдало боремося з наркозлочинністю”, — сказав Монастирський.

Міністр звернувся до працівників Національної поліції та представників місцевої влади, які спільними зусиллями можуть ефективно боротися з наркоторгівлею.

“Я хочу звернути в першу чергу увагу працівників Національної поліції — це буде одне з ваших власних KPI. Визначення та боротьба саме з цими явищами. Звичайно, тут не обійтися без взаємодії з органами місцевої влади — керівництво територіальних громад також має боротися з цими явищами. Треба шукати спільний шлях боротьби. Тому що зараз буде відповідальний не тільки спеціальний підрозділ по боротьбі з наркозлочинністю, але й ГУНП отримають доручення щодо боротьби з цими явищами”, — розповів Монастирський.

Монастирський зауважив, що Україна сьогодні позначена на світовій карті як країна наркотрафіку, через яку проходять значні обсяги наркотиків.

“Звичайно, ми розуміємо та співпрацюємо з міжнародними інституціями по боротьбі з цим явищем. Але тут є певні виклики та певні свої проблеми. В першу чергу, якщо ми говоримо про об’єктивні міжнародні виклики, то, звичайно, ми розуміємо, що ситуація, яка склалася останнім часом в Афганістані, може призвести до збільшення наркотрафіку, який буде проходити в тому числі через територію України”, — сказав міністр.

За його словами, зусилля всіх органів, які працюють з наркозлочинністю, мають бути направлені на те, щоб цього уникнути.

“Звичайно, ми констатуємо, що не достатня кількість людей, які безпосередньо залучені до боротьби з наркозлочинністю. Водночас ми розуміємо, що ми не маємо на сьогодні можливості різко збільшити кількість таких людей, співробітників поліції, або зокрема прикордонників, які працюють у цій сфері”, — зазначив Монастирський.

Присутній на нараді голова Нацполіції Ігор Клименко додав, що була переформатована робота відповідного підрозділу, а також зауважив, що боротьба з наркозлочинністю — робота усієї поліції, а також місцевих органів влади. Він додав, що на 24% зросла кількість задокументованих фактів збуту наркотиків, в тому числі на третину зросла кількість виявлених фактів розповсюдження наркотиків через інтернет.

“Кожний п’ятий факт збуту наркотиків здійснюється через інтернет”, — додав Клименко.

Голова Нацполіції додав, що наразі найпопулярнішим у наркоторговців залишається Telegram. Він закликав громадськість допомагати у виявленні каналів розповсюдження наркотиків, а також у зупинці зухвалого рекламування цих каналів, назви, яких можна побачити будь-де на вулицях міст.

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