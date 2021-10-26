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Монастырский призвал местные власти и общины вместе с полицией бороться с распространением наркотиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Для работников Национальной полиции Украины одним из ключевых показателей эффективности станет борьба с наркопреступностью. Также к этой борьбе должны присоединиться местные власти. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов, передает корреспондент УНН.

Монастырский призвал местные власти и общины вместе с полицией бороться с распространением наркотиков

Цитата:

“Все те цифры, которые мы назвали, которыми мы можем гордиться, те остановленные доставки в Украину, в другие страны не поражают рядового гражданина, который из своего окна, дома видит людей, которые делают "закладки“. Это не убеждает людей в том, что мы удачно боремся с наркопреступностью”, — сказал Монастырский.

Министр обратился к сотрудникам Национальной полиции и представителям местной власти, которые совместными усилиями могут эффективно бороться с наркоторговлей.

“Я хочу обратить в первую очередь внимание сотрудников Национальной полиции — это будет одно из ваших собственных KPI. Определение и борьба с этими явлениями. Конечно, здесь не обойтись без взаимодействия с органами местных властей — руководство территориальных общин также должно бороться с этими явлениями. Надо искать общий путь борьбы. Потому что сейчас будет ответственно не только специальное подразделение по борьбе с наркопреступностью, но и ГУНП получат поручение по борьбе с этими явлениями”, — рассказал Монастырский.

Монастырский заметил, что Украина сегодня отмечена на мировой карте как страна наркотрафика, через которую проходят значительные объемы наркотиков.

“Конечно, мы понимаем и сотрудничаем с международными институтами по борьбе с этим явлением. Но здесь есть определенные вызовы и свои проблемы. В первую очередь, если мы говорим об объективных международных вызовах, то, конечно, мы понимаем, что сложившаяся в последнее время ситуация в Афганистане может привести к увеличению наркотрафика, который будет проходить в том числе через территорию Украины”, — сказал министр.

По его словам, усилия всех органов, работающих с наркопреступностью, должны быть направлены на то, чтобы этого избежать.

“Конечно, мы констатируем, что не достаточно количество людей, непосредственно вовлеченных в борьбу с наркопреступностью. В то же время мы понимаем, что у нас нет возможности резко увеличить количество таких людей, сотрудников полиции, или в частности пограничников, работающих в этой сфере”, — отметил Монастырский.

Присутствовавший на совещании глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что была переформатирована работа соответствующего подразделения, а также отметил, что борьба с наркопреступностью — работа всей полиции, а также местных органов власти. Он добавил, что на 24% выросло количество задокументированных фактов сбыта наркотиков, в том числе на треть выросло количество выявленных фактов распространения наркотиков через интернет.

“Каждый пятый факт сбыта наркотиков осуществляется через интернет”, — добавил Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что на данный момент самым популярным у наркоторговцев остается Telegram. Он призвал общественность помогать в выявлении каналов распространения наркотиков, а также в остановке дерзкого рекламирования этих каналов, названия которых можно увидеть где угодно на улицах городов.

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