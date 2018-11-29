Украинские диаспоры призвали лидеров стран G-20 не встречаться с Путиным в Аргентине

“Мы призываем своих лидеров к следующему: в эти выходные в Аргентине они должны настоять, чтобы Россия немедленно отпустила украинских моряков, выпустила на волю украинских политзаключенных и уходила из Украины, — сообщила Елена Козлова-Пэйтс, которая представляет группу украинцев в американских штатах Северная и Южная Каролины. — На встрече стран G20 в них будет возможность сказать об этом Путину”.

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Президенткой Canada Ukraine International Assistance Fund, основанном в канадском Торонто, Антонина Кумка рассказывает, что украинцы в Канаде мгновенно начали писать письма своих депутатов с требованием большего давления на Россию в свете того, что произошло в Керченском проливе и Черном море.

“Сейчас, по моему мнению (и по мнению многих, с кем общаюсь) более эффективным” давлением “на руководителей государств и донесением послания именно массовые обращения граждан и жителей соответствующих стран, — утверждает Антонина. — не уличные акции, а именно целевые обращения, с четким посылом. Встреча в Аргентине может стать началом новых идей относительно того, как странам вести себя с Россией. Задача украинцев сегодня — направить эти идеи в правильное русло”.

Николай Круцык возглавляет Ассоциацию украинцев в Республике Ирландия, которая существует с 2008 года, а с 2014-го сосредоточилась на помощи Украине в борьбе с агрессором. Организация поддерживает защитников Украины и их семьи. В этом году они также координируют акцию “Объединенные флагом”, в рамках которой украинский флаг путешествует по миру.

“Украинцы в Ирландии также призывают представителей правительства, которые будут приглашены в Аргентину в G20 как гости, выразить свою поддержку Украине”.

Как ранее информировал УНН, 27 ноября в аннексированном Крыму подконтрольный России “суд” взял под стражу 12 украинских моряков. Их обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. Впоследствии под арест отправили еще трех военных. 28 ноября избрали меру пресечения еще 9 украинском. Итак, всех 24 захваченных моряков оставили под стражей до 25 января.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.