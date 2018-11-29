Українці діаспори закликали лідерів країн G-20 не зустрічатися з Путіним в Аргентині

“Ми закликаємо своїх лідерів до наступного: цих вихідних в Аргентині вони мають наполягти, щоб Росія негайно відпустила українських моряків, випустила на волю українських політв’язнів і йшла геть з України, — повідомила Олена Козлова-Пейтс, яка представляє групу українців в американських штатах Північна та Південна Кароліни. — На зустрічі країн G20 у них буде можливість сказати про це Путіну”.

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Президентка Canada Ukraine International Assistance Fund, що базується в канадському Торонто, Антоніна Кумка розповідає, що українці в Канаді миттєво почали писати листи до своїх депутатів з вимогою більшого тиску на Росію у світлі того, що відбулося в Керченській затоці та Чорному морі.

“Зараз, на мою думку (і на думку багатьох, із ким спілкуюся) більш ефективним „тиском“ на керівників держав та донесенням послання є саме масові звернення громадян та мешканців відповідних країн, — стверджує Антоніна. — Не вуличні акції, а саме цільові звернення, з чітким посилом. Зустріч в Аргентині може стати початком нових ідей щодо того, як країнам поводити себе з Росією. Завдання закордонних українців сьогодні — направити ці ідеї у правильне русло”.

Микола Круцик очолює Асоціацію українців в Республіці Ірландія (АУРІ), яка існує з 2008 року, а з 2014-го зосередилась на допомозі Україні в боротьбі з агресором. Організація підтримує захисників України та їхні сім’ї. Цього року вони також координують акцію “Об’єднані прапором”, у рамках якої український прапор подорожує по світу.

“Українці в Ірландії також закликають представників уряду, які будуть запрошені до Аргентини на G20 як гості, висловити свою підтримку Україні”.

Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму підконтрольний Росії “суд” взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українцям. Отже, усіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.