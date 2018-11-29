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Мешканці Криму зібрали близько 140 тисяч рублів на потреби захоплених українських моряків

Мешканці Криму зібрали близько 140 тисяч рублів на потреби захоплених українських моряків

Київ • УНН

 • 9009 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Мешканці анексованого Криму та кримські татари зібрали на потреби захоплених Росією українських моряків близько 140 тисяч рублів (майже 60 тис грн - ред. УНН). Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку кримськотатарського активіста Наріман Джелялов.

“Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, коли їх поряд відправляли під арешт. Люди несли як продукти і речі, так і грошові кошти. На даний момент зібрано близько 140 тисяч рублів”, —повідомив Джелялов.

За його словами, на зібрані кошти планують докупити неохідне для українських моряків і спробують передати у СІЗО анексованого Сімферополя.

Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму “суд” взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українцям. Отже, усіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.

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