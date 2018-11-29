Жители Крыма собрали около 140 тысяч рублей на нужды захваченных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Жители аннексированного Крыма и крымские татары собрали на нужды захваченных Россией украинских моряков около 140 тыс. рублей (почти 60 тыс грн — ред. УНН). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу крымскотатарского активиста Нариман Джелялов.
“В течение дня люди приносили и перечисляли помощь украинским морякам, когда их рядом отправляли под арест. Люди несли как продукты и вещи, так и денежные средства. На данный момент собрано около 140 тысяч рублей”, - сообщил Джелялов.
По его словам, на собранные средства планируется докупить все необходимое для украинских моряков и попытаются передать в СИЗО аннексированного Симферополя.
Как ранее информировал УНН, 27 ноября в аннексированном Крыму “суд” взял под стражу 12 украинских моряков. Их обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. Впоследствии под арест отправили еще трех военных. 28 ноября избрали меру пресечения еще 9 украинцам. Итак, всех 24 захваченных моряков оставили под стражей до 25 января.
Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.