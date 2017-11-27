Украинскому журналисту в Беларуси выдвинули обвинения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко предъявлены официальные обвинения по статье о “государственной измене и шпионаже”. Об этом сообщил представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Гражданину Украины Павлу Шаройко, который работал в Беларуси собкором „Украинского радио“, предъявлены официальные обвинения по статье 258-й Уголовного кодекса — о „государственной измене и шпионаже“”, — говорится в сообщении.
Также указано, что вынесены ли обвинения другому фигуранту этого дела — белорусу, имя которого не называется, не уточняется.
Как сообщал УНН, в КГБ Беларуси утверждают, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военные объекты России в республике.