Украинскому журналисту в Беларуси выдвинули обвинения - СМИ

“Гражданину Украины Павлу Шаройко, который работал в Беларуси собкором „Украинского радио“, предъявлены официальные обвинения по статье 258-й Уголовного кодекса — о „государственной измене и шпионаже“”, — говорится в сообщении.

Также указано, что вынесены ли обвинения другому фигуранту этого дела — белорусу, имя которого не называется, не уточняется.

Как сообщал УНН, в КГБ Беларуси утверждают, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военные объекты России в республике.