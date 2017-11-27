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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10241 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11248 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86700 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91185 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 121147 просмотра

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10 марта, 18:32 • 115813 просмотра

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Украинскому журналисту в Беларуси выдвинули обвинения - СМИ

Украинскому журналисту в Беларуси выдвинули обвинения - СМИ

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко предъявлены официальные обвинения по статье о “государственной измене и шпионаже”. Об этом сообщил представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Гражданину Украины Павлу Шаройко, который работал в Беларуси собкором „Украинского радио“, предъявлены официальные обвинения по статье 258-й Уголовного кодекса — о „государственной измене и шпионаже“”, — говорится в сообщении.

Также указано, что вынесены ли обвинения другому фигуранту этого дела — белорусу, имя которого не называется, не уточняется.

Как сообщал УНН, в КГБ Беларуси утверждают, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военные объекты России в республике.

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