Українському журналісту в Білорусі висунули звинувачення - ЗМІ

“Громадянину України Павлу Шаройко, який працював в Білорусі власкором „Українського радіо“, пред’явлені офіційні звинувачення за статтею 258-й кримінального кодексу — про „державну зраду і шпигунство“”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що те, чи винесені звинувачення іншому фігуранту цієї справи — білорусу, ім’я якого не називається, не уточнюється.

Як повідомляв УНН, у КДБ Білорусі стверджують, що затриманий український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об’єкти Росії в республіці.