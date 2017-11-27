Українському журналісту в Білорусі висунули звинувачення - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Білорусі українському журналісту Павлу Шаройко висунули офіційні звинувачення за статею про “державну зраду і шпигунство”. Про це повідомив представник білоруського КДБ Дмитро Побяржін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Громадянину України Павлу Шаройко, який працював в Білорусі власкором „Українського радіо“, пред’явлені офіційні звинувачення за статтею 258-й кримінального кодексу — про „державну зраду і шпигунство“”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що те, чи винесені звинувачення іншому фігуранту цієї справи — білорусу, ім’я якого не називається, не уточнюється.
Як повідомляв УНН, у КДБ Білорусі стверджують, що затриманий український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об’єкти Росії в республіці.