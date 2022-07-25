Украинско-немецкий гуманитарный фонд отправляет украинцам полторы тысячи пакетов в неделю

Цитата

"Мы постоянно рассылаем пакеты с продуктами украинцам, которые оставляют заявки в наших соцсетях и мессенджерах. За последнюю неделю было отправлено 1750 продуктовых наборов. В них входят: продукты длительного хранения - бакалея, консервация, а также молочные продукты - масло, молоко и т.д. Вся пищевая провизия сформирована из иностранных производителей" - говорит волонтер фонда Татьяна Михальчук.

Детали

Обратившись в фонд за гуманитарной помощью, человек может получить коробку с продуктовым набором, а также вещи первой необходимости.

Система получения помощи такова: человек отправляет заявку в Viber по телефону +380989438080 или в мессенджер Facebook–страницы фонда, далее волонтер обрабатывает заявку, вносит ее в базу и ставит в очередь на отправку помощи.

Контекст

Украинско-немецкий гуманитарный фонд действует в Украине более 10 лет. Его основал украинский правозащитник Артем Шамрай совместно с партнером из Германии Райнером Линдреном, что дает возможность фонду получать и передавать нуждающимся качественную гуманитарную помощь из Европы.

Добавим

На сайте фонда можно зарегистрироваться и присоединиться к команде по помощи нуждающимся. Также можно следить за видеоотчетами работы фонда и постами полезных советов для вынужденных переселенцев на Facebook-странице фонда.