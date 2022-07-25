Українсько-німецький гуманітарний фонд надсилає українцям півтори тисячі пакунків на тиждень

Цитата

"Ми постійно розсилаємо пакунки з харчами українцям, що залишають заявки в наших соцмережах і месенджерах. За останній тиждень надіслано було 1750 продуктових наборів. В них входять: продукти тривалого зберігання - бакалія, консервація, а також молочні продукти - масло, молоко тощо. Уся харчова провізія сформована з іноземних виробників" - каже волонтерка фонду Тетяна Михальчук.

Деталі

Звернувшись до фонду по гуманітарну допомогу, людина може отримати коробку з продуктовим набором, а також речі першої необхідності.

Система отримання допомоги така: людина надсилає заявку в Viber за телефоном +380989438080 або в месенджер Facebook-сторінки фонду, далі волонтер обробляє заявку, вносить її в базу і ставить у чергу на відправлення допомоги.

Контекст

Українсько-німецький гуманітарний фонд діє в Україні понад 10 років. Його заснував український правозахисник Артем Шамрай спільно з партнером з Німеччини Райнером Ліндреном, що дає можливість фонду отримувати і передавати нужденним якісну гуманітарну допомогу з Європи.

Додамо

На сайті фонду можна зареєструватися і долучитися до команди з допомоги нужденним. Також можна стежити за відеозвітами роботи фонду та за постами з корисними порадами для вимушених переселенців на Facebook-сторінці фонду.