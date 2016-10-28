Украинский военный погиб, шестерых ранили за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены за прошедшие сутки в зоне АТО. Об этом сообщил во время брифинга представитель Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и 6 получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказал А.Лысенко.
Напомним, боевики за сутки, с 27 на 28 октября, 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.