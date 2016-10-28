Украинский военный погиб, шестерых ранили за сутки в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и 6 получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказал А.Лысенко.

Напомним, боевики за сутки, с 27 на 28 октября, 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.