Український військовий загинув, шістьох поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО. Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і 6 отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, — сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 27 на 28 жовтня, 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.