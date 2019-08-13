Украинский теннисист выиграл дебютный турнир в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Представитель украинского тенниса Владислав Орлов успешно выступил на международных соревнованиях категории "фьючерс" в Индонезии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В решающем матче украинскому теннисисту потребовалось 2 часа 40 минут, чтобы обыграть третью ракетку соревнований Ли Куаньи из Тайваня - 7:5, 4:6, 6:4.
По ходу встречи Орлов шесть раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, реализовал половину из десяти заработанных брейк-пойнтов и проиграл четыре гейма на своей подаче.
Примечательно, что это был третий финал для Владислава в текущем сезоне. В мае украинец стал финалистом домашнего 15-тысячника в Ирпене, а в конце июля проиграл в матче за титул на 25-тысячнике в Нонтхабури.
Заметим, что за победу на турнире в Индонезии Орлов заработал 96 очков в зачет рейтинга ITF, а также благодаря изменениям в реформе ITF 10 баллов в рейтинг АТР.
Добавим также, 24-летний Орлов занимает звание пятой ракетки Украины среди мужчин - 555-й в АТР.