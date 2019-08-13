Український тенісист виграв дебютний турнір в Індонезії

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Представник українського тенісу Владислав Орлов успішно виступив на міжнародних змаганнях категорії "ф'ючерс" в Індонезії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

У вирішальному матчі українському тенісистові знадобилося 2 години 40 хвилин, щоб обіграти третю ракетку змагань Лі Куан'і з Тайваню - 7:5, 4:6, 6:4.

По ходу зустрічі Орлов шість разів подав навиліт, допустивши одну подвійну помилку, реалізував половину з десяти зароблених брейк-пойнтів і програв чотири гейми на власній подачі.

Примітно, що це був третій фінал для Владислава в поточному сезоні. У травні українець став фіналістом домашнього 15-тисячника в Ірпені, а в кінці липня програв в матчі за титул на 25-тисячнику в Нонтхабурі.

Зауважимо, що за перемогу на турнірі в Індонезії Орлов заробив 96 очок в залік рейтингу ITF, а також завдяки змінам в реформі ITF 10 балів до рейтингу АТР.

Додамо також, 24-річний Орлов обіймає звання п'ятої ракетки України серед чоловіків - 555-й в АТР.

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