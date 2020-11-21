Украинский теннисист во второй раз подряд пробился в финал турнира в Египте

Орлову понадобились два часа 12 минут для выхода в финал на турнире ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе. Именно столько он потратил на победу над Алдином Сеткичем — 1:6, 6:4, 6:1.

За главный трофей соревнований харьковчанин будет бороться с итальянцем Эриком Крепальди. На прошлой неделе они встречались на стадии полуфинала в этой египетской серии, тогда победу в трех сетах одержал Орлов.

Напомним, что теннисист Манафов выиграл парный турнир в Египте на прошлой неделе.