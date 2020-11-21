Украинский теннисист во второй раз подряд пробился в финал турнира в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Представитель украинского тенниса Владислав Орлов стал победителем полуфинального поединка на турнире ITF в Египте, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Орлову понадобились два часа 12 минут для выхода в финал на турнире ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе. Именно столько он потратил на победу над Алдином Сеткичем — 1:6, 6:4, 6:1.
За главный трофей соревнований харьковчанин будет бороться с итальянцем Эриком Крепальди. На прошлой неделе они встречались на стадии полуфинала в этой египетской серии, тогда победу в трех сетах одержал Орлов.
Напомним, что теннисист Манафов выиграл парный турнир в Египте на прошлой неделе.