Український тенісист виграв шостий парний турнір в сезоні

Разом з Яраславом Шилою вони обіграли у фіналі турніру ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху бельгійців Арно Бові та Готьє Онклена — 4:6, 6:4, 10:7.

Тепер на загальному рахунку Манафова, який посідає 534 місце в генерації АТР, 53 титули у парному розряді.

Примітно, що інший українець Владислав Орлов пробився у фінал даного турніру у Шарм-Ель-Шейху в одиночному розряді.

У матчі, що тривав понад дві години харків’янин завдав поразки італійцю Еріку Крепальді — 1:6, 6:2, 6:4.