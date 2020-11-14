Украинский теннисист выиграл шестой парный турнир в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский теннисист Владислав Манафов выиграл шестой парный титул в этом сезоне, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Вместе с Яраславом Шилой они обыграли в финале турнира ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе бельгийцев Арно Бови и Готье Онклена — 4:6, 6:4, 10:7.
Теперь на общем счете Манафов, который занимает 534 место в генерации АТР, 53 титула в парном разряде.
Примечательно, что другой украинец Владислав Орлов пробился в финал данного турнира в Шарм-эль-Шейхе в одиночном разряде.
В матче, который длился более двух часов харьковчанин нанес поражение итальянцу Эрику Крепальди — 1:6, 6:2, 6:4.