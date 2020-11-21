Український тенісист вдруге поспіль пробився до фіналу турніру в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Представник українського тенісу Владислав Орлов став переможцем півфінального поєдинку на турнірі ITF у Єгипті, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Орлову знадобилися 2 години 12 хвилин для виходу у фінал на турнірі ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху. Саме стільки він витратив на перемогу над Алдіном Сеткічем — 1:6, 6:4, 6:1.
За головний трофей змагань харків’янин боротиметься з італійцем Еріком Крепальді. Минулого тижня вони зустрічалися на стадії півфіналу в цій єгипетській серії, тоді перемогу в трьох сетах здобув Орлов.
Нагадаємо, що тенісист Манафов виграв парний турнір у Єгипті минулого тижня.