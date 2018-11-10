Украинский теннисист Молчанов пробился в полуфинал соревнований в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов, который специализируется на игре в парах, пробился в 1/2 финала турнира в Братиславе, сообщает УНН.
Дуэт нашего соотечественника и словака Игоря Зеленая нанес поражение команде хозяев Лукаша Кляйна/Норберта Гомбоша, который имел 3 номер посева — 6:2, 6:7 (3), 10:6.
Отметим, что в 1/2 финала украинского-словацкая пара сыграет с лидерами посева, дуэтом Джонни О’Мара/Кен Скупски из Великобритании.
Напомним, в этом году Молчанов впервые в карьере стал финалистом парных соревнований категории АТР.