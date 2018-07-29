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Тенісист Молчанов вперше в кар'єрі потрапив до фіналу турніру АТР

Київ • УНН

 • 9916 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Українець Денис Молчанов і представник Словаччини Ігор Зеленай вийшли в фінал парних змагань на турнірі ATP-250 “Swiss Open”, що триває в Гштаді (Швейцарія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному матчі українсько-словацький дует всього за 54 хвилини обіграв других сіяних — мексикансько-португальську пару Гонсалес/Соуза — 6:4, 6:4.

Суперниками Молчанова та Зеленая по фіналу стане італійська пара Берреттіні/Браччіалі, яка у своєму матчі 1/2 фіналу вибили зі змагань перших сіяних.

Відзначимо, що Молчанов вперше в кар’єрі зіграє в фіналі турніру ATP.

Крім того додамо, у нинішньому сезоні українцю і словаку вдалося завоювати титули на турнірах “ATP Challenger Tour” в Чжухаї, Барлетті, Тунісі і Простейові.

Українські Національні Новини

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