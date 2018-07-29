Тенісист Молчанов вперше в кар'єрі потрапив до фіналу турніру АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Українець Денис Молчанов і представник Словаччини Ігор Зеленай вийшли в фінал парних змагань на турнірі ATP-250 “Swiss Open”, що триває в Гштаді (Швейцарія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У півфінальному матчі українсько-словацький дует всього за 54 хвилини обіграв других сіяних — мексикансько-португальську пару Гонсалес/Соуза — 6:4, 6:4.
Суперниками Молчанова та Зеленая по фіналу стане італійська пара Берреттіні/Браччіалі, яка у своєму матчі 1/2 фіналу вибили зі змагань перших сіяних.
Відзначимо, що Молчанов вперше в кар’єрі зіграє в фіналі турніру ATP.
Крім того додамо, у нинішньому сезоні українцю і словаку вдалося завоювати титули на турнірах “ATP Challenger Tour” в Чжухаї, Барлетті, Тунісі і Простейові.