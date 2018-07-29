Теннисист Молчанов впервые в карьере попал в финал турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Украинец Денис Молчанов и представитель Словакии Игорь Зеленай вышли в финал парных соревнований на турнире ATP-250 “Swiss Open”, который проходит в Гштаде (Швейцария), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинальном матче украинская-словацкий дуэт всего за 54 минуты обыграл вторых сеяных — мексикано-португальский пару Гонсалес/Соуза — 6:4, 6:4.
Соперниками Молчанова и Зеленая по финалу станет итальянская пара Берреттини/Браччиали, которая в своем матче 1/2 финала выбили из соревнований первых сеяных.
Отметим, что Молчанов впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP.
Кроме того добавим, в нынешнем сезоне украинском и словаку удалось завоевать титулы на турнирах “ATP Challenger Tour” в Чжухае, Барлетта, Тунисе и Простейови.