Український тенісист Молчанов пробився до півфіналу змагань у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Український тенісист Денис Молчанов, який спеціалізується на грі в парах, пробився до 1/2 фіналу турніру в Братиславі, повідомляє УНН.
Дует нашого співвітчизника та словака Ігоря Зеленая завдав поразки команді господарів Лукаша Кляйна/Норберта Гомбоша, який мав 3 номер посіву — 6:2, 6:7 (3), 10:6.
Відзначимо, що в 1/2 фіналу українсько-словацька пара зіграє з лідерами посіву, дуетом Джонні О’Мара/Кен Скупскі з Великобританії.
Нагадаємо, цього річ Молчанов уперше в кар’єрі став фіналістом парних змагань категорії АТР.