Украинский скелетонист вошел в топ-15 на ОИ в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Олимпийском Пхенчхане разыгран первый комплект наград в скелетоне. В соревнованиях мужчин Украины представил 19-летний дебютант Владислав Гераскевич, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины и сайт соревнований.
Гераскевич не только сумел получить лицензию на дебютные для себя Игры, но и уже во время олимпийского марафона улучшить свой личный результат.
По итогам всех 4-х заездов (в финальном 4-м, он стал 7-м), украинец занял высокое двенадцатое место (3:24,47), что является лучшим результатом в сезоне.
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"Да, это действительно хороший результат. Я счастлив, что являюсь первым спортсменом, который представил Украину в скелетоне. Рад, что тяжелый сезон закончился. Нервничал выходя на четвёртую попытку, но сумел собраться и показать свой лучший результат. Будем и дальше работать", - заявил украинец.
Отметим, что победу здесь праздновал кореец Юн Сон Бин, "серебро" на счету представителя олимпийских атлетов России Никиты Трегубова, а "бронза" в активе британца Доминика Парсонса.