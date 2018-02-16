Український скелетоніст увійшов до топ-15 на ОІ у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Олімпійському Пхьончхані розіграний перший комплект нагород у скелетоні. У змаганнях чоловіків Україну представив 19-річний дебютант Владислав Гераскевич, інформує УНН з посиланням на НОК України та сайт змагань.
Гераскевич не лише зумів здобути ліцензію на дебютні для себе Ігри, а й вже під час олімпійського марафону покращити свій особистий результат.
За підсумками усіх 4-х заїздів (у фінальному 4-му, він став 7-м), українець посів високе 12-е місце (3:24,47), що є найкращим результатом у сезоні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОІ-2018: Семеренко назвала невдалою проведену індивідуальну гонку
“Так, це дійсно хороший результат. Я щасливий, що є першим спортсменом, який представив Україну у скелетоні. Радий, що важкий сезон закінчився. Нервував виходячи на 4-у спробу, але зумів зібратись і показати свій найкращий результат. Будемо й надалі працювати”, — заявив українець.
Відзначимо, що перемогу тут святкував кореєць Юн Сон Бін, “срібло” на рахунку представника олімпійських атлетів Росії Микити Трегубова, а “бронза” в активі британця Домініка Парсонса.