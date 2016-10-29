Украинский шпажист завоевал бронзу на Кубке "53.TISSOT Grand Prix"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую награду на Кубке "53.TISSOT Grand Prix" в швейцарском Берне. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Украинский шпажист Б.Никишин завоевал бронзовую награду на Кубке "53. TISSOT Grand Prix "в швейцарском Берне.
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В полуфинале украинский фехтовальщик встречался с россиянином Никитой Глазковым.
Как сообщал УНН, в индивидуальном фехтовальном турнире на Олимпийских играх в Рио шпажист Б.Никишин завершил соревнования на стадии 1/8 финала.