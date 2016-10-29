Український шпажист здобув бронзу на Кубку “53.TISSOT Grand Prix”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Український шпажист Богдан Нікішин здобув бронзову нагороду на Кубку “53.TISSOT Grand Prix” у швейцарському Берні. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
Український шпажист Б.Нікішин завоював бронзову нагороду на Кубку “53. TISSOT Grand Prix” у швейцарському Берні.
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У півфіналі український фехтувальник зустрічався з росіянином Микитою Глазковим.
Як повідомляв УНН, в індивідуальному фехтувальному турнірі на Олімпійський іграх у Ріо шпажист Б.Нікішин завершив змагання на стадії 1/8 фіналу.