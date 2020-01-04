Украинский шахматист победил на турнире в Польше

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 9968 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115170 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120929 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119338 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 138623 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109100 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 110090 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109594 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132068 просмотра

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КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский международный мастер Петр Голубка стал победителем турнира "XXX Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2019", который финишировал в польском Кракове, передает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".

"Украинский международный мастер Петр Голубка стал победителем XXX Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2019, финишировавший только в польском Кракове. Наш земляк набрал 7 очков из 9-ти, поделив 1-2 места с поляком Шимоном Гумуларшем, но имел лучший дополнительный коэффициент", - говорится в сообщении.

В турнире принимали участие еще 8 представителей Украины.

Добавим, что в топ-20 из наших вошли: 13 - Владимир Ветошко, 14 - Валерий Гринев, 16 - Михаил Копылов и 17 - Павел Кругляков - у всех по 5,5 очка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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