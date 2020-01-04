Украинский шахматист победил на турнире в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский международный мастер Петр Голубка стал победителем турнира "XXX Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2019", который финишировал в польском Кракове, передает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
"Украинский международный мастер Петр Голубка стал победителем XXX Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2019, финишировавший только в польском Кракове. Наш земляк набрал 7 очков из 9-ти, поделив 1-2 места с поляком Шимоном Гумуларшем, но имел лучший дополнительный коэффициент", - говорится в сообщении.
В турнире принимали участие еще 8 представителей Украины.
Добавим, что в топ-20 из наших вошли: 13 - Владимир Ветошко, 14 - Валерий Гринев, 16 - Михаил Копылов и 17 - Павел Кругляков - у всех по 5,5 очка.