Український шахіст тріумфував на турнірі у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Український міжнародний майстер Петро Голубка став переможцем турніру "XXX Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2019", що фінішував у польському Кракові, інформує УНН із посиланням на спільноту "Українські шахи".
"Український міжнародний майстер Петро Голубка став переможцем XXX Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2019, що фінішував щойно у польському Кракові. Наш земляк набрав 7 очок з 9-ти, поділивши 1-2 місця з поляком Шимоном Гумуларшем, але мав кращий додатковий коефіцієнт", - йдеться у повідомленні.
У турнірі брали участь ще 8 представників України.
Додамо, що в топ-20 з наших увійшли: 13 - Володимир Ветошко, 14 - Валерій Гриньов, 16 - Михайло Копилов і 17 - Павло Кругляков - у всіх по 5,5 очка.