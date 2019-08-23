Украинский флаг развернули на Монблане
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага украинский флаг развернули на высочайшей горе Альп – Монблане. Об этом сообщает глава правления ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украинский флаг заслуживает быть узнаваемым во всем мире! Ношу его с собой почти во все восхождения. Сегодня - на Монблане! Празднуем и приобщаем иностранцев ко Дню флага Украины!" - написал Кушнир.
Добавим, гора Монблан - самая высокая гора в Альпах и самая высокая в Европе к западу от кавказских вершин России и Грузии.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине отмечается День Государственного флага. С 2009 года официальная церемония поднятия флага отмечается 23 августа по всей Украине.