В Украине отмечают День Государственного флага
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа, сообщает УНН.
Ранее этот день отмечали только в Киеве на муниципальном уровне. Столица праздновала 16 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над киевской мэрией. С 2009 года официальная церемония поднятия флага отмечается 23 августа по всей Украине.
История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.
Синий цвет на флаге Украины означает мирное небо, а желтый - пшеничные поля.
Напомним, 23 августа в 9:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины. Место проведения: Софийская площадь.
23 августа возле Киевской городской государственной администрации традиционно будут отмечать День Государственного Флага Украины.
В 10:00 начнется торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины при участии руководства города, ветеранов АТО, ООС, семей Героев Небесной Сотни и семей погибших участников Антитеррористической операции и операции объединенных сил на Востоке Украины.
Также состоится торжественное вручение паспортов граждан Украины юным киевлянам - победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных соревнований, активистам ученического самоуправления.