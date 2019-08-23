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В Україні відзначають День Державного прапора

В Україні відзначають День Державного прапора

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. День Державного прапора відзначають в Україні щороку 23 серпня, повідомляє УНН.

Раніше цей день відзначали тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця святкувала 16 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. З 2009 року офіційна церемонія підняття прапора святкується 23 серпня по всій Україні.

Історія нинішнього синьо-жовтого прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Русі, ці кольори завжди були присутні на прапорах Української держави різних століть.

Синій колір на прапорі Україна означає мирне небо, а жовтий - пшеничні ниви.

Нагадаємо, 23 серпня о 9:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора України. Місце проведення: Софійська площа.

23 серпня біля Київської міської державної адміністрації традиційно відзначатимуть День Державного Прапора України.

О 10:00 розпочнеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю керівництва міста, ветеранів АТО, ООС, родин Героїв Небесної Сотні та родин загиблих учасників Антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил на Сході України.

Також відбудеться урочисте вручення паспортів громадян України юним киянам – переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.

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