Президент завтра візьме участь у церемонії підняття Державного прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Завтра, 23 серпня, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого
підняття Державного прапора. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Офісу Президента.
“У п’ятницю, 23 серпня, о 9:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора України. Місце проведення: Софійська площа”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.
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