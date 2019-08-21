Стало відомо, коли відбудеться репетиція Ходи до Дня Незалежності на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві на Хрещатику 22 серпня відбудеться репетиція Ходи до Дня Незалежності України, в зв’язку з чим тимчасово перекриють рух транспорту. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
"Завтра насправді буде перекриття доріг, але час ще узгоджується з патрульною поліцією. Причина перекриття – репетиція параду", - повідомили у пресслужбі.
За попередньою інформацією було відомо, що 22 серпня рух транспортних засобів обмежать з 18:00 до 23:00 на вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської, на вул. Михайлівській від вул. Костьольної до вул. Хрещатик.
Раніше УНН повідомляв, що під час святкування Дня Державного Прапора України та 28-ої річниці Незалежності України розпорядженням КМДА № 1467 передбачено зміни до організації дорожнього руху.
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