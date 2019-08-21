Стало известно, когда состоится репетиция Марша ко Дню Независимости на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве на Крещатике 22 августа состоится репетиция Марша ко Дню Независимости Украины, в связи с чем временно перекроют движение транспорта. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
"Завтра на самом деле будет перекрытие дорог, но время еще согласовывается с патрульной полицией. Причина перекрытия - репетиция парада", - сообщили в пресс-служб.
По предварительной информации было известно, что 22 августа движение транспортных средств ограничат с 18:00 до 23:00 на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик.
Ранее УНН сообщал, что во время празднования Дня Государственного Флага Украины и двадцать восьмой годовщины Независимости Украины распоряжением КГГА № 1467 предусмотрены изменения в организации дорожного движения.
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